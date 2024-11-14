Суд вирішив не знімати арешт з частки трьох ГЗК бізнесмена-втікача Жеваго

Північний апеляційний господарський суд 7 листопада залишив чинним рішення про арешт активів бізнесмена Костянтина Жеваго за позовом Фонду гарантування вкладів.

Про це повідомила пресслужба фонду 13 листопада.

Костянтин Жеваго та Ferrexpo оскаржували арешт 1% статутного капіталу Полтавського, Єристівського та Біланівського гірничо-збагачувальних комбінатів. Це – частина активів, арештованих у 2023 році як забезпечення за позовом ФГВФО.



Ferrexpo також оскаржувала арешт решти активів Жеваго в Україні, що були заморожені на вимогу ФГВФО за рішенням суду в липні 2024 року.



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Рішення Північного апеляційного суду дозволяє зберегти заарештовані активи, які у разі позитивного рішення за позовом ФГВФО до Жеваго на $1,1 млрд можуть стати джерелом для відшкодування збитків, завданих банку "Фінанси та кредит" і його кредиторам.

Наразі ця справа перебуває на стадії підготовчих засідань у суді першої інстанції.

За даними Forbes Ukraine, Жеваго не з'являється в Україні з 2019 року, коли генпрокуратура оголосила його в міжнародний розшук. Покинути країну змусила кримінальна справа про шахрайство в його колишньому банку "Фінанси та Кредит", який збанкрутував у 2015-му.

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Нагадаємо:

Ще у 2016 році повідомлялося, що Генеральна прокуратура розслідує виведення з банку "Фінанси і Кредит" понад 1 млрд гривень.

У 2017 році повідомлялося, що майже весь топменеджмент банку, причетний до злочину, покинув країну.

Ексголова банку "Фінанси та Кредит" Володимир Хливнюк виїхав з України у квітні 2015 року.

Поїхали за кордон і колишні заступники голови правління Олег Шапкін і Ігор Копертєхін. Ексзаступник голови правління Світлана Лотоцька перебувала в Україні, але носила електронний браслет.

У липні 2023 року на Кіпрі було затримано не названого ексзаступника голови правління банку "Фінанси та Кредит".

Як відомо, 17 вересня 2015 року Нацбанк визнав банк "Фінанси і Кредит" неплатоспроможним. Банк закінчив 2015 рік зі збитком 21,05 млрд гривень.