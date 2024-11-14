Європарламент вимагає жорсткіших санкцій проти тіньового флоту Росії

Європейський парламент у четвер, 14 листопада, ухвалив резолюцію з вимогою запровадження цільових санкцій проти тіньового флоту Росії.

Про це повідомляється на сайті ЄП.

Європарламент закликає виконавчу владу Євросоюзу запровадити серйозніші цільові заходи проти цих суден, їхніх власників, операторів та інших причетних осіб у наступних пакетах санкцій.

Також у резолюції міститься заклик до ЄС та країн G7 посилити виконання встановленої ними "стелі" цін на російську морську нафту (60 дол за барель) та повністю заборонити імпорт російських викопних видів палива.

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Депутати вимагають також санкцій проти суден, які заходять у води Євросоюзу без страховки, і закликають посилити контроль над суднами в територіальних водах ЄС за допомогою дронів, супутників та цільових інспекцій.

Тіньовий флот дозволяє Росії отримувати гроші, які підживлюють її незаконну та невиправдану агресивну війну проти України.

Цей флот складається зі старих танкерів, часто без страхування та з невизначеним власником. Росія використовує його для експорту своєї сирої нафти та нафтопродуктів, попри міжнародні санкції, накладені ЄС і країнами Великої сімки (G7).

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Окрім цього старі танкери створюють ризики екологічних катастроф, включаючи серйозні нафтові розливи в територіальних водах Євросоюзу.

Нагадаємо:

Панамська морська адміністрація (AMP) позбавить свого прапора чотири судна російського тіньового флоту, що потрапили під санкції США.

Тіньовий флот приносить Росії за експорт нафти більше грошей, ніж Україна отримала від партнерів від початку великої війни.