АвтоВАЗ просить допомоги уряду РФ через багатомільярдні борги
Російська влада готує нові заходи підтримки для АвтоВАЗу, оскільки концерну стало важко платити за кредитами після підвищення ключової ставки Центробанком до 21% річних.
Про це повідомляє The Moscow Times.
Зазначається, що оскільки зі зростанням ключової ставки виплати банкам відсотків зросли на мільярди рублів на рік, питання допомоги компанії обговорюється на рівні профільних відомств.
У вересні президент автоконцерну Максим Соколов повідомив, що борг компанії перевищує 100 млрд рублів (1 млрд дол).
"Це серйозне навантаження, особливо при поточній ключовій ставці, це одразу додатково ще майже 20 млрд рублів, які треба знайти на обслуговування кредитів щорічно", - підкреслив Соколов.
У 2023 році продажі автомобілів Lada в РФ зросли в 1,9 раза, до 352,6 тисяч штук, унаслідок чого АвтоВАЗ опинився на другому місці після виробників із КНР (456,1 тисячі).
У січні-жовтні 2024 року його продажі становили 377,9 тисячі. При цьому концерн розраховував реалізувати до кінця року 500 тисяч. Таку саму планку він ставить перед собою і в 2025 році. Фінансову звітність АвтоВАЗ не публікує.
Нагадаємо:
У вересні 2024 року росіяни встановили рекорд з автокредитування.
Російський "АвтоВАЗ" почав переговори з китайським виробником "Haval" про постачання двигунів.
89% коштів, які росіяни витрачають на покупку нових автомобілів, йдуть до Китаю, заявив віцепрезидент з продажу та маркетингу АвтоВАЗу Дмитро Костромін.