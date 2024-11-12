АвтоВАЗ просить допомоги уряду РФ через багатомільярдні борги

Російська влада готує нові заходи підтримки для АвтоВАЗу, оскільки концерну стало важко платити за кредитами після підвищення ключової ставки Центробанком до 21% річних.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що оскільки зі зростанням ключової ставки виплати банкам відсотків зросли на мільярди рублів на рік, питання допомоги компанії обговорюється на рівні профільних відомств.

У вересні президент автоконцерну Максим Соколов повідомив, що борг компанії перевищує 100 млрд рублів (1 млрд дол).

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"Це серйозне навантаження, особливо при поточній ключовій ставці, це одразу додатково ще майже 20 млрд рублів, які треба знайти на обслуговування кредитів щорічно", - підкреслив Соколов.

У 2023 році продажі автомобілів Lada в РФ зросли в 1,9 раза, до 352,6 тисяч штук, унаслідок чого АвтоВАЗ опинився на другому місці після виробників із КНР (456,1 тисячі).

У січні-жовтні 2024 року його продажі становили 377,9 тисячі. При цьому концерн розраховував реалізувати до кінця року 500 тисяч. Таку саму планку він ставить перед собою і в 2025 році. Фінансову звітність АвтоВАЗ не публікує.

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Нагадаємо:

У вересні 2024 року росіяни встановили рекорд з автокредитування.

Російський "АвтоВАЗ" почав переговори з китайським виробником "Haval" про постачання двигунів.

89% коштів, які росіяни витрачають на покупку нових автомобілів, йдуть до Китаю, заявив віцепрезидент з продажу та маркетингу АвтоВАЗу Дмитро Костромін.