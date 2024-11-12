Російський проєкт Arctic LNG 2 майже зупинив видобуток газу – Bloomberg

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Російський проєкт Arctic LNG 2 скоротив видобуток на газових родовищах майже до нуля в листопаді 2024 року через західні санкції.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що родовища, що живлять завод, у перші десять днів листопада перекачували в середньому 0,4 млн кубометрів газу на день.

За підрахунками Bloomberg, це падіння більш ніж на 90% від середнього видобутку у жовтні. Це також найнижчий середній рівень видобутку для проєкту щонайменше з вересня 2023 року.

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Навіть під час пусконалагоджувальних робіт і введення в експлуатацію першої лінії Arctic LNG 2 в четвертому кварталі минулого року її родовища виробляли від 2 млн до майже 14 млн кубометрів на добу.

Arctic LNG 2 має ключове значення для російських амбіцій щодо збільшення експорту ЗПГ і розвитку Північного морського шляху, тому він став об'єктом кількох хвиль західних санкцій за останній рік.

Проєктна потужність заводу становить 19,8 млн тонн ЗПГ на рік, але наразі працює лише одна технологічна лінія, здатна виробляти 6,6 млн тонн на рік.

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Нагадаємо:

Підсанкційний газовий термінал Arctic LNG 2 у Росії призупинив процес скраплення природного газу через обмеження, пов'язані з західними санкціями, які ускладнюють транспортування та продаж продукції.

Росія використовує мережу підставних компаній, що простягається від Дубаю до Китаю, для транспортування газу з проєкту Arctic LNG 2.