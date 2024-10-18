Росія використовує підставні компанії в Дубаї для транспортування газу з Arctic LNG 2

Росія використовує мережу підставних компаній, що простягається від Дубаю до Китаю, для транспортування газу з проєкту Arctic LNG 2.

Про це повідомляє Bloomberg.

У вересні судна "Великий Новгород", "Псков" та "Лаперуз", що раніше перебували під російським управлінням, були передані компанії Matias Ship Management. Зареєстрована адреса компанії – спільне офісне приміщення в готелі Meydan, де розміщено й іншу дубайську фірму – Nur Global Shipping, яку підозрюють у допомозі Росії збирати тіньовий флот.

Готель розташований у зоні вільної торгівлі, яку раніше критикували США та деякі місцеві чиновники за непрозорість.

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Водночас Matias Ship Management не має вебсайту, зареєстрованої електронної пошти чи номера телефону. Дзвінки до бізнес-центру готелю Meydan залишилися без відповіді, пише видання.

Судна "Великий Новгород", "Псков" та "Лаперуз" раніше були в управлінні російських Газпрому або Совкомфлоту. Два з цих суден зараз належать компаніям з тією самою адресою, що і Matias Ship Management, яка, згідно з бізнес-базою даних ОАЕ, була створена в серпні.

"Псков" належить компанії Nephrite Shipping. Її адреса часто використовується для підставних компаній.

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Непрозора структура власності суден є типовою рисою тіньового флоту. Видання пише, що це, ймовірно, є останньою спробою Росії обійти західні санкції.

Нагадаємо:

Індія відмовиться від закупівель зрідженого природного газу з проєкту Arctic LNG 2 через санкції.