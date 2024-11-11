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Авіакомпанія "Нової пошти" готується до відкриття рейсів до США

Понеділок, 11 листопада 2024, 18:52 - Артур Крижний

Авіакомпанія "Нової пошти" Supernova Airlines готується до відкриття регулярних рейсів до США.

Про це повідомляє пресслужба поштового оператора.

Зазначається, що наразі триває процес отримання операційних дозволів для польотів в Америку.

Крім цього, Supernova Airlines виконала перший рейс з Будапешта до Кишинева.

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"Цей рейс дозволив відпрацювати та перевірити синхронізацію процедур та процесів по доставці посилок та вантажів одержувачам у Молдові", - йдеться у повідомленні.

Наступний крок - тестування доставки вантажів до України з використанням автомобільного транспорту.

Нагадаємо:

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Авіакомпанія Supernova Airlines здійснила перший рейс на власному літаку Boeing.

Компанія "Супернова Ейрлайнз" отримала права на експлуатацію повітряних ліній Львів – Прага та Київ – Прага з частотою 7 рейсів на тиждень для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень.

авіа
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