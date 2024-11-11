Авіакомпанія "Нової пошти" готується до відкриття рейсів до США

Авіакомпанія "Нової пошти" Supernova Airlines готується до відкриття регулярних рейсів до США.

Про це повідомляє пресслужба поштового оператора.

Зазначається, що наразі триває процес отримання операційних дозволів для польотів в Америку.

Крім цього, Supernova Airlines виконала перший рейс з Будапешта до Кишинева.

Реклама:

"Цей рейс дозволив відпрацювати та перевірити синхронізацію процедур та процесів по доставці посилок та вантажів одержувачам у Молдові", - йдеться у повідомленні.

Наступний крок - тестування доставки вантажів до України з використанням автомобільного транспорту.

Нагадаємо:

Реклама:

Авіакомпанія Supernova Airlines здійснила перший рейс на власному літаку Boeing.

Компанія "Супернова Ейрлайнз" отримала права на експлуатацію повітряних ліній Львів – Прага та Київ – Прага з частотою 7 рейсів на тиждень для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень.