Путін дозволив засекречувати інформацію газовій компанії "Новатек"

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Володимир Путін підписав указ, що дозволяє "Новатек" та її підрозділам зі зрідженого природного газу, а також нафтовій компанії "Сургутнефтегаз" обмежити публічне розкриття інформації про їхню діяльність.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з російськими правилами фондового ринку, компанії, акції яких котируються на біржі, зазвичай зобов'язані розкривати свої фінансові результати, деталі великих угод та іншу важливу інформацію.

Путін включив до цього списку проекти "Ямал СПГ" і "Арктик СПГ 2", які підпадають під певні обмеження з боку Європейського Союзу та Сполучених Штатів, очолювані компанією "Новатек".

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У жовтні "Новатек" зупинив комерційні операції на першій і єдиній діючій лінії свого проекту "Арктик СПГ 2" і не планує перезапускати її взимку.

Зазначається, що Росія почала приховувати деякі дані невдовзі після того, як її війська увійшли в Україну в лютому 2022 року.

Приховується певна нафтогазова статистика та деталі федерального бюджету, а банкам було наказано обмежити розкриття інформації, оскільки Москва прагне обмежити свій вплив на західні санкції.

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Найбільша російська нафтовидобувна компанія "Роснефть" та її підрозділи отримали право нерозголошення у листопаді 2023 року.

Нагадаємо:

Чистий прибуток "Новатеку" в першому півріччі 2024 року зріс на 120%, порівняно з минулим роком.

Західні санкції проти "Новатеку" спрацювали: компанія заморозила свої плани з будівництва нових заводів зі зрідження газу.