Ринок китайських мікросхем росте, попри зусилля США обмежити експорт технологій

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Китайський індекс напівпровідників підскочив майже до трирічного максимуму в понеділок на ставках на те, що Пекін почне більше інвестувати в самодостатність в високотехнологічному секторі чипів.

Про це повідомляє Reuters.

Аналітики кажуть, що, хоча заборона TCMS постачати до Китаю певні мікросхеми може призвести до короткострокових проблем для китайських фірм, що займаються розробкою мікросхем для прискорювачів штучного інтелекту та графічних процесорів, вона може піти на користь Китаю, оскільки компанії матимуть мало альтернатив.

Індекс CSI Semiconductor, підскочив більш ніж на 6% до найвищого рівня з 20 грудня 2021 року, а індекс CSI Integrated Circuits, зріс на 5%. Акції SMIC, найбільшої ливарної компанії Китаю і головної альтернативи TSMC в країні, виросли більш ніж на 4%.

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Кілька китайських технологічних фірм і розробників мікросхем в останні роки прагнули розробити власні передові процесори після того, як США наклали санкції на Huawei Technologies і заборонили таким компаніям, як Nvidia і AMD, продавати свої найсучасніші чіпи в Китай.

Єдиним ливарним заводом в Китаї, здатним виробляти чіпи з технологічним процесом 7 нм, є SMIC, який відомий тим, що допомагає Huawei виробляти чіпи, які використовуються в її останніх смартфонах, включаючи Mate 60 і Pura 70.

Аналітики стверджують, що SMIC виготовляє такі сучасні чіпи на обладнанні, яке постачають такі компанії, як нідерландська ASML та американська Applied Materials, і яке вона встигла закупити до того, як санкції США набули чинності.

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Нагадаємо:

Китай заявив, що незадоволений новим експортним контролем Нідерландів над інструментами для виробництва мікросхем ASML.

Акції найбільшого китайського виробника чипів Semiconductor Manufacturing International Corp зросли на 28% на тлі сподівань з нових заходів політичної та фінансової підтримки для індустрії.

Китай витратив на обладнання для виробництва мікросхем у першому півріччі 2024 року більше, ніж Південна Корея, Тайвань і США разом узяті.