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В Україні оновили умови субсидії на оплату світла при відключеннях електроенергії

Понеділок, 11 листопада 2024, 14:25 - Артур Крижний

Уряд підтримав зміни до законодавства від Мінсоцполітики, які дозволять українським родинам зберегти субсидії та пільги на комунальні послуги з електроенергії, навіть якщо родина спожила менше через відключення.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Основні зміни включають:

  • Незмінний розмір субсидій. На час воєнного стану, якщо родина спожила менше електроенергії через відключення, субсидія чи пільга на ЖКП залишатиметься на попередньому рівні.
  • Підвищення ліміту покупок. Гранична сума покупки, яка обмежує призначення субсидії, збільшена з 50 до 100 тисяч грн.
  • Нові правила для придбання генераторів. Витрати на купівлю генератора або одноразовий платіж за кредитом на його купівлю в сумі до 150 тисяч грн не враховуватимуться при розрахунку субсидій.

Нагадаємо:

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Призначення субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб розпочнеться із середини січня 2025 року.

Кабінет Міністрів України затвердив експериментальний проєкт, за яким тимчасово переміщені особи в дев'яти областях України зможуть отримувати субсидію на оренду житла.

субсидії
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