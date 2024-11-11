В Україні оновили умови субсидії на оплату світла при відключеннях електроенергії
Понеділок, 11 листопада 2024, 14:25 -
Уряд підтримав зміни до законодавства від Мінсоцполітики, які дозволять українським родинам зберегти субсидії та пільги на комунальні послуги з електроенергії, навіть якщо родина спожила менше через відключення.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Основні зміни включають:
- Незмінний розмір субсидій. На час воєнного стану, якщо родина спожила менше електроенергії через відключення, субсидія чи пільга на ЖКП залишатиметься на попередньому рівні.
- Підвищення ліміту покупок. Гранична сума покупки, яка обмежує призначення субсидії, збільшена з 50 до 100 тисяч грн.
- Нові правила для придбання генераторів. Витрати на купівлю генератора або одноразовий платіж за кредитом на його купівлю в сумі до 150 тисяч грн не враховуватимуться при розрахунку субсидій.
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