В Україні оновили умови субсидії на оплату світла при відключеннях електроенергії

Уряд підтримав зміни до законодавства від Мінсоцполітики, які дозволять українським родинам зберегти субсидії та пільги на комунальні послуги з електроенергії, навіть якщо родина спожила менше через відключення.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Основні зміни включають:

Незмінний розмір субсидій. На час воєнного стану, якщо родина спожила менше електроенергії через відключення, субсидія чи пільга на ЖКП залишатиметься на попередньому рівні.

На час воєнного стану, якщо родина спожила менше електроенергії через відключення, субсидія чи пільга на ЖКП залишатиметься на попередньому рівні. Підвищення ліміту покупок. Гранична сума покупки, яка обмежує призначення субсидії, збільшена з 50 до 100 тисяч грн.

Гранична сума покупки, яка обмежує призначення субсидії, збільшена з 50 до 100 тисяч грн. Нові правила для придбання генераторів. Витрати на купівлю генератора або одноразовий платіж за кредитом на його купівлю в сумі до 150 тисяч грн не враховуватимуться при розрахунку субсидій.

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