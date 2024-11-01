Зростання ключової ставки в РФ: торгові центри опинилися на межі банкрутства

Зростання кредитного навантаження після збільшення ключової ставки Центробанку Росії до 21% і складнощі з обслуговуванням боргів можуть призвести до масового банкрутства торгових центрів (ТЦ).

Про це пише російське видання The Moscow Times з посиланням на "Комерсант", який ознайомився з листом Спілки торгових центрів (СТЦ) на ім'я глави Мінекономрозвитку.

В організації зазначили, що половина російських ТЦ обтяжені кредитами, зокрема з плаваючою ставкою. Багато з них уже зіткнулися з проблемами підтримки фінансової стабільності.

У зв'язку з цим власники ТЦ попросили уряд субсидувати ставку за заставними кредитами до 7-10%, запровадити мораторій на зміну умов за наявними позиками та надати відстрочку з виплати основного боргу на п'ять-десять років.

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Під загрозою банкрутства у 2025 році опиняться щонайменше 200 ТЦ, каже старший директор консалтингової компанії CORE.XP Марина Малахатько.

"Понад 50% портфеля торговельної нерухомості, закладеної в ключових банках країни, вже в зоні ризику: їхнє співвідношення боргу до вартості нерухомості перевищує 80%", - пояснила експерт.

За її словами, частина власників, усвідомлюючи загрозу дефолту, прагне продати свої активи. При цьому вони часто не готові вкладати власні кошти на покриття кредиту, додала Малахатько.

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Нагадаємо:

Центральний Банк Росії ухвалив рішення підвищити ключову ставку відразу на 2 відсоткові пункти - до рекордних 21% річних.

Продукти харчування в Росії наступного року можуть подорожчати ще на 8–20% через загальну інфляцію, зростаючі транспортні витрати та високу ключову ставку Центробанку РФ.