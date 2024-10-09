Україна здатна пройти зиму без відключень світла – міністр енергетики
Україна здатна пройти зиму 2024-2025 років без відключень електроенергії, якщо росіянам не вдасться зруйнувати вцілілі після попередніх атак обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури.
Про це міністр енергетики Герман Галущенко заявив на форумі Forbes.
У нещодавньому звіті ООН ймовірну тривалість відключень світла взимку оцінили від чотирьох до 18 годин на добу.
"Ми викликали їхніх представників, щоб зрозуміти, звідки такі розрахунки. Виявилося, що у них немає реальних аргументів", – каже Галущенко.
Відключення світла взимку, за словами міністра, можуть бути через аварійні ремонти, але вони не матимуть системний характер.
Найнадійніший засіб захисту енергообʼєктів, підкреслює Галущенко – це ППО.
До кінця року Україна отримає обладнання для розподіленої генерації електроенергії загальною потужністю понад 1 ГВт, але підключити все у 2024-му не встигне.
Нагадаємо:
Україна може пройти зиму без обмежень електроенергії при температурі від нуля градусів за Цельсієм і вище.
"Укренерго" вважає песимістичним сценарій можливої катастрофи, пов'язаної з відсутністю електроенергії взимку, але легкою зима не буде.
Дефіцит генерації та відключення світла неминучі, а у найкращому випадку електроенергії не буде до 5 годин на день.