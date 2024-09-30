В "Укренерго" назвали умову, за якої зима мине без відключень світла

Україна може пройти зиму без обмежень електроенергії при температурі від нуля градусів за Цельсієм і вище.

Про це повідомив в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт, пише "Інтерфакс-Україна".

"За температури, яка буде характеризуватися або нульовими, або позитивними значеннями ми будемо проходити цей період без обмежень. Якщо ж ми говоримо про температуру мінус 10-15 градусів за Цельсієм, обмеження можливі - вони не повинні перевищувати 1-1,5 тис. МВт потужності", - заявив він.

Глава компанії уточнив, що зазначені обмеження еквівалентні одній черзі графіків погодинних відключень (4 годин на добу - ЕП).

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Згідно з оновленим енергетичним балансом системного оператора на осінньо-зимовий період 2024-2025 років, який було підготовлено компанією минулого тижня, на Україну можуть очікувати незначні обмеження електроенергії тільки протягом трьох місяців: у грудні-лютому.

Як пояснив Брехт, за сценарію 10-15 градусів морозу протягом трьох діб і більше дефіцит потужності в об'єднаній енергосистемі може становити 2-2,5 тис. МВт, що можна порівняти з двома чергами відключень (близько 8 годин - ЕП). Однак зазначені величини є граничними і компанією відпрацьовано низку компенсаційних факторів, які передбачають зниження дефіциту.

Серед таких чинників глава "Укренерго" назвав очікуване збільшення імпорту електроенергії з 1,7 ГВт до 2 ГВт, можливість використовувати аварійну допомогу з європейських країн обсягом 200 МВт, заплановане введення до кінця року об'єктів розподіленої генерації 500 МВт, а також відновлення до зими додатково 1 ГВт потужностей теплової генерації.

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Нагадаємо:

"Укренерго" вважає песимістичним сценарій можливої катастрофи, пов'язаної з відсутністю електроенергії взимку, але легкою зима не буде.

Дефіцит генерації та відключення світла неминучі, а у найкращому випадку електроенергії не буде до 5 годин на день.