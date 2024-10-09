Німеччина прогнозує падіння свого ВВП другий рік поспіль 

ВВП Німеччини скоротиться на 0,2% за підсумками 2024 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

У 2023 році ВВП Німеччини скоротився на 0,3% проти 2022 року. Якщо прогноз уряду виправдається, то це стане лише другим випадком послідовного річного скорочення ВВП з моменту возз'єднання Західної та Східної Німеччини у 1990 році.

У новому прогнозі міністр економіки Німеччини Роберт Габек очікує, що ВВП Німеччини збільшиться на 1,1% у 2025 році, а потім темпи зростання прискоряться до 1,6% у 2026 році.

Реклама:

За словами міністра, Німеччина наразі зіткнулася з низкою структурних проблем, до яких він відніс відсутність енергетичної безпеки, надмірну бюрократію, брак кваліфікованих робітників і геополітичну невизначеність.

У липні німецький уряд погодив низку заходів, спрямованих на стимулювання економіки, включно з кроками щодо зміцнення приватних та державних інвестицій, розширенням використання відновлюваних джерел енергії, скороченням бюрократії.

Пакет включає податкові пільги, стимули для працевлаштування та зниження цін на електроенергію. Однак ці кроки дадуть результати лише наступного року, визнають в уряді.

Реклама:

Читайте також: Made in Germany більше не працює: чому Volkswagen змушений закривати заводи

Нагадаємо:

Промислове виробництво в Німеччині зросло на 2,9% в серпні, компенсувавши аналогічне падіння в липні.

У серпні 2024 року кількість замовлень на німецьких заводах впала на 5,8% порівняно з попереднім місяцем, що перевершило очікування.