Лященко йде з посади голови УЗ

Голова правління Укрзалізниці Євген Лященко залишає посаду.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

"До наглядової ради АТ "Укрзалізниця" надійшла заява від Євгена Лященка про дострокове припинення повноважень голови правління. Наглядова рада має намір розглянути заяву найближчими днями та прийняти всі необхідні рішення відповідно до діючих процедур", – йдеться у заяві.

Лященко очолив УЗ у березні 2023 року строком на два роки, до березня 2025 року. Він замінив на цій посаді Олександра Камишіна, який став міністром Міністерства стратегічних галузей промисловості, а нині є членом наглядової ради УЗ.

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До призначення головою УЗ Лященко був членом правління підприємства за фінансовим напрямом.

Нагадуємо:

АТ "Укрзалізниця" у липні-серпні 2024 року зазнала збитків 600-700 млн грн і очікує невеликий збиток за підсумками 2024 року, незважаючи на прибуткову роботу в першій половині року.

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"Укрзалізниця" до кінця року планує отримати до 4 мільярдів гривень від впровадження нових тарифів на перевезення вантажів.