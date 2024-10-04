Харків, Дніпро й Кременчук отримають 28 модульних газових котелень
П'ятниця, 4 жовтня 2024, 14:55 -
Уряд ухвалив рішення передати Харкову, Дніпру й Кременчуку 28 модульних газових котелень.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
"Це альтернативні джерела виробництва тепла, які допоможуть цим містам пройти зиму", — зауважив очільник Уряду.
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