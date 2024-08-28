Харків отримає 21 модульну котельню: у місті  прискорюють завершення децентралізації

Фото: Харківська міськрада

Харків отримає від Державної служби України з надзвичайних ситуацій 21 котельню.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

28 серпня депутати Харківської міської дали згоду на безоплатне прийняття до комунальної власності міської територіальної громади модульних газових котелень.

Як повідомили в пресслужбі, це рішення сприятиме забезпеченню сталого проходження опалювального сезону та належних умов проживання населення.

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За словами мера Харкова Ігоря Терехова, на сесії депутати зробили ще один важливий крок для прискорення завершення процесу децентралізації та передачу необхідного обладнання у власність міста.

Міський голова також зауважив, що Харків першим в Україні пішов на повну реорганізацію систем тепло-, водо- та енергопостачання.

"Це стратегічний проєкт, яким ми закладаємо основу незалежної роботи інфраструктури на десятиліття вперед. Його реалізація дозволить забезпечити стабільну подачу комунальних послуг усім жителям Харкова протягом кожного наступного опалювального сезону, незалежно від наслідків ворожих атак та загальної енергетичної ситуації в країні", - вважає Терехов.

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Нагадаємо:

КП "Муніципальна компанія поводження з відходами" (Харків) отримало повний комплект сучасної техніки для роботи з відходами руйнації від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).