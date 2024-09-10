Шмигаль розповів про фінансування енергетики донорами України

Міжнародні партнери України в рамках діяльності Фонду підтримки енергетики профінансували закупівлю обладнання розподіленої генерації потужністю 170 МВт.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає "Інтерфакс-Україна".

"Потрібно сказати, що ми маємо підтримку від партнерів, і вони за рахунок Фонду підтримки енергетики, де акумулювали вже 560 млн євро, профінансували закупівлю обладнання розподіленої генерації потужністю 170 МВт", - сказав Шмигаль.

Він додав, що кількість когенераційних установок, наявних в українських підприємств, становить 169, із них 83 уже введено в експлуатацію.

Реклама:

"Плюс партнери підтвердили постачання ще 291 установки й 101 блочно-модульної котельні. Це наш резерв стійкості в генерації електроенергії та тепла", - сказав прем'єр.

Водночас він зазначив, що нагальна потреба в об'єктах генерації ще велика, хоча їх кількість "уже не вимірюється в десятках тисяч, як торік".

"Загальна нагальна потреба в генераторах великої потужності становить приблизно 1800 штук, також нам іще потрібно 569 когенераційних установок", - пояснив очільник уряду, додавши, що він постійно працює над отриманням необхідного обладнання і робить усе, щоб пройти зимовий період упевнено.

Реклама:

Шмигаль також зазначив, що партнери передали для відновлення об'єктів генерації багато обладнання зі старих ТЕС і ГЕС інших країн, яке активно використовується на українських об'єктах.

Нагадаємо:

В Україні вже ведуть будівництво проєктів третього рівня захисту на 22 об'єктах "Укренерго", але поки планують завершити один-два, щоб перевірити їх доцільність.