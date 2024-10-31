АРМА продає перші картини Медведчука

Фото: АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило про початок реалізації колекції картин екснардепа Віктора Медведчука. На "Прозорро.Продажі" вже опубліковані перші 35 лотів.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Як йдеться в повідомленні, починаючи з 31 жовтня, організатор додаватиме нові лоти на "Прозорро.Продажі", поки не буде виставлена вся частина колекції держзрадника, що складається із 136 картин.

Нагадаємо:

Реклама:

Раніше колекція у 136 картин була оцінена у майже 4 мільйонів гривень.

Експерти Національного художнього музею України оглянули всього 285 картин. З них - 149 картин визнано такими, які мають культурну та історичну цінність. Ці 149 картин мали бути передані до українських музеїв, але законопроєкт №11280-1 щодо особливостей управління культурними цінностями та іншими активами не набрав достатньої кількості голосів серед народних депутатів.

У кінці вересня Агентство з розшуку та менеджменту активів продало 11 годинників колишнього народного депутата України Віктора Медведчука за 3,3 мільйона гривень. Раніше колекцію з 20 годинників оцінили в 1,8 млн грн.

Реклама: