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Україна виробляє вже майже 20 САУ "Богдана" на місяць – Зеленський

Середа, 30 жовтня 2024, 19:23 - Артур Крижний

Президент України Володимир Зеленський розповів, що України виробляє вже майже 20 САУ "Богдана" на місяць.

Про це він повідомив у зверненні за підсумками візиту до країн Північної Європи.

За підсумками візиту вдалося домовитися про нові пакети підтримки для сектору оборони України. Крім того, обговорювалися інвестиції в виробництво зброї в Україні та розвиток спільних оборонних проєктів.

"Робимо артилерію - вже майже 20 САУ "Богдана" на місяць", - заявив він.

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Довідка. "Богдана" - перша українська самохідна артилерійська установка, розроблена під стандартний для країн НАТО калібр 155 мм.

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Нагадаємо:

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що у квітні українська оборонна промисловість уперше випустила 10 самохідних артилерійських систем "Богдана".

Збройні сили України вже отримали 18 артилерійських установок "Богдана", виробництво яких профінансувала Данія.

ВПК
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