"Кернел" продав одне з куплених раніше суден
"Кернел" у 2024 фінансовому році (липень 2023 року — червень 2024 року) продав одне з куплених раніше суден.
Про це йдеться в річному звіті компанії.
"У квітні 2024 року, на тлі покращення ринкового клімату в Україні та стабілізації глибоководного експорту, ми вирішили відмовитися від одного з наших балкерних суден, ENEIDA, через його меншу важливість для наших експортних операцій", — повідомила компанія.
Отримана грошова компенсація за продаж судна становила 7,4 млн доларів.
Нагадаємо:
"Кернел", один із найбільших українських агрохолдингів, у сезоні-2024 суттєво скоригував структуру посівів, щоб відновити стійкі методи ведення сільського господарства та сівозміну, які було порушено вторгненням РФ в Україну.
Український агрохолдинг Kernel 17 жовтня погасив п'ятирічні єврооблігації на суму $300 млн зі ставкою купона 6,5%.