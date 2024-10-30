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"Кернел" продав одне з куплених раніше суден

Середа, 30 жовтня 2024, 13:51 - Артур Крижний

"Кернел" у 2024 фінансовому році (липень 2023 року — червень 2024 року) продав одне з куплених раніше суден.

Про це йдеться в річному звіті компанії.

"У квітні 2024 року, на тлі покращення ринкового клімату в Україні та стабілізації глибоководного експорту, ми вирішили відмовитися від одного з наших балкерних суден, ENEIDA, через його меншу важливість для наших експортних операцій", — повідомила компанія.

Отримана грошова компенсація за продаж судна становила 7,4 млн доларів.

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Нагадаємо:

"Кернел", один із найбільших українських агрохолдингів, у сезоні-2024 суттєво скоригував структуру посівів, щоб відновити стійкі методи ведення сільського господарства та сівозміну, які було порушено вторгненням РФ в Україну.

Український агрохолдинг Kernel 17 жовтня погасив п'ятирічні єврооблігації на суму $300 млн зі ставкою купона 6,5%.

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Економічна правда
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