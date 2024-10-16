Кличко розповів, коли житлові будинки Києва підключать до опалення

У Києві до тепла вже підключили 234 будівлі соціальної сфери, а житлові будинки почнуть підключати при температурі +8 градусів за Цельсієм.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Серед них – 85 шкіл, 96 дитячих садочків, 42 лікувальних заклади. Зокрема, 28 стаціонарів, 11 адміністративних будівель, а також закладів соціально-побутового напрямку.

Житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8С протягом трьох діб і зберігатиметься тенденція суттєвого похолодання.

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Нагадаємо:

З понеділка 14 жовтня столиця розпочала опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста.

Україна накопичила 12,2 млрд кубометрів газу та 3 млн тонн вугілля, чого достатньо для проходження зими.

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