Прибутки аудитора "великої четвірки" PwC падають в Азії після скандалів у Китаї та Австралії

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Бізнес PwC в Азії скоротився за 2024 рік після того, як через скандали компанія втратила клієнтів у Китаї та була змушена продати свій підрозділ з надання консультаційних послуг державним органам в Австралії.

Про це повідомляє Financial Times.

Компанія PwC повідомила про зниження прибутку в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні на 12,7% за рік, що закінчився 30 червня, що відображає втрату частки ринку в регіоні і компенсує зростання на Близькому Сході і в Європі.

Загалом, глобальний прибуток PwC за рік зріс на 1% порівняно з 3,1% за попередні 12 місяців. Фірма не повідомляє про прибуток у доларовому еквіваленті, але повідомляє про доходи, які за рік, що минув до червня, склали рекордні 55,4 млрд дол, що на 3,7% більше, якщо виключити вплив валютних коливань.

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Виручка в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, найменшому з регіонів PwC, у 2023 фінансовому році впала з 10 млрд дол до 9,3 млрд дол, що на 5,6% менше у місцевих валютах. В Америці, найбільшому регіоні, виручка зросла з 23,5 млрд дол до 24,3 млрд дол, тобто на 3,4%, а прибуток збільшився на 3,8%.

Для порівняння, зростання доходів у 2023 році становило 9,9%.

Подвійні скандали в Азійсько-Тихоокеанському регіоні посилили уповільнення консалтингового ринку, що також призвело до зниження темпів зростання у конкурентів, включаючи Deloitte та EY, в їхніх останніх фінансових роках.

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Нагадаємо:

Компанія PwC повідомила клієнтам у Китаї, що очікує від влади шестимісячної заборони на ведення бізнесу в країні.

Китай призупинив діяльність компанії PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) на шість місяців і наклав рекордний штраф через порушення в аудиті China Evergrande Group.