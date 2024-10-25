У Миколаївській області зʼявиться новий індустріальний парк

Кабінет міністрів ухвалив рішення про включення до реєстру нового індустріального парку "Техно Парк Вознесенськ" на території Миколаївської області.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Парк займатиме площу 19,05 га на території міста Вознесенськ та села Бузьке (Вознесенський район Миколаївської області).

"Створення понад тисячі робочих місць у різних галузях переробної промисловості, а також у науково-технічній та IT сферах, сприятиме зростанню економіки регіону. Парк стане важливим чинником у розвитку промисловості півдня України", – зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Реклама:

На території парку буде створено близько 1050 нових робочих місць у різних галузях переробної промисловості, таких як виробництво шкіри, будівельних матеріалів, машинобудування, а також у сфері науково-технічної діяльності та інформаційних технологій.

Для будівництва необхідної інфраструктури компанія-ініціатор створення парку ТОВ "Кулат" планує витратити близько 56 млн грн власних коштів. Крім цього, планується залучення інвестицій на суму до 800 млн грн.

Керуюча компанія проінвестує до 20 млн грн протягом трьох років. Завдяки податковим пільгам учасники переробної промисловості додатково внесуть близько 9,7 млн грн у розвиток парку до 2027 року.

Реклама:

До реєстру індустріальних парків вже внесено 97 індустріальних парків.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів ухвалив рішення про включення до реєстру нового індустріального парку "Чернівці".

Державна програма стимулювання індустріальних парків запрацювала і перший парк вже отримав кошти.