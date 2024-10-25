Україна накопичила достатньо пального для генераторів на зиму – Міненерго

Українські енергетики накопичили достатні запаси паливно-мастильних матеріалів для генераторів на зиму.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник.

"Ми розуміємо, що на сьогодні завезена велика кількість дизель-генераторів, і бензинових і газогенераторів. Для всіх цих груп споживачів сформовано достатній рівень запасів, щоб зимою не коливалися ціни", - сказав Колісник.

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НАЕК "Енергоатом" завершивши планові ремонтні роботи на всіх підконтрольних Україні АЕС та має значний резерв потужності.

До кінця 2024 року Україна отримає необхідне обладнання для 1 ГВт розподіленої генерації, але увімкнути одразу його не вдасться.

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