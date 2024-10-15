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"Енергоатом" має резерв потужності, який можна додати в мережу за потреби – Котін

Вівторок, 15 жовтня 2024, 18:41 - Артур Крижний

НАЕК "Енергоатом", завершивши планові ремонтні роботи на всіх підконтрольних Україні АЕС та має значний резерв потужності.

Про це повідомив голова енергокомпанії Петро Котін, пише "Інтерфакс-Україна".

"Усі дев'ять блоків у нас у роботі, видають потужність, необхідну енергосистемі", - сказав Котін.

Водночас він зазначив, що атомна генерація має резерв потужності.

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"Маємо значний резерв потужності, яку зможемо додати за потреби", - пояснив голова НАЕК.

Нагадаємо:

У середу 9 жовтня "Енергоатом" вивів з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з вітчизняних АЕС.

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Енергоатом
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