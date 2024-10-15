"Енергоатом" має резерв потужності, який можна додати в мережу за потреби – Котін
Вівторок, 15 жовтня 2024, 18:41 -
НАЕК "Енергоатом", завершивши планові ремонтні роботи на всіх підконтрольних Україні АЕС та має значний резерв потужності.
Про це повідомив голова енергокомпанії Петро Котін, пише "Інтерфакс-Україна".
"Усі дев'ять блоків у нас у роботі, видають потужність, необхідну енергосистемі", - сказав Котін.
Водночас він зазначив, що атомна генерація має резерв потужності.
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"Маємо значний резерв потужності, яку зможемо додати за потреби", - пояснив голова НАЕК.
Нагадаємо:
У середу 9 жовтня "Енергоатом" вивів з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з вітчизняних АЕС.
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