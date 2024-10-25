ЄС готує посилення санкцій проти Росії на випадок перемоги Трампа на виборах

Європейські дипломати готуються посилити санкції проти Росії, очікуючи, що повернення колишнього президента США Дональда Трампа може підірвати зусилля з ізоляції Москви.

Про це повідомляє Reuters.

Переговори між офіційними особами та посланцями ЄС зосереджені на кількох ініціативах, спрямованих на те, щоб забезпечити збереження європейських санкцій на більш тривалий термін, посилюючи їх шляхом більш жорсткого дотримання, навіть якщо Вашингтон змінить курс.

Можливі кроки включають "всеохоплюючі" положення для виявлення і зупинки підозрілих вантажів, що прямують до Росії, а також ширші обмеження на транспортування нафти.

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Це положення дозволило б митникам затримувати вантажі, якщо пункт призначення здається нелогічним, наприклад, перетин кордону з Росією, щоб дістатися до країн Центральної Азії.

Також обговорюється зміна вимоги, згідно з якою заморожування активів російського центрального банку, найбільша західна санкція проти Москви, має поновлюватися європейськими столицями кожні шість місяців.

Будь-яке пом'якшення з боку Вашингтона поставить Європу в скрутне становище, оскільки саме Сполучені Штати, маючи широкі повноваження карати порушників санкцій у всьому світі, насамперед стежать за дотриманням правил.

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Європейський Союз зараз намагається знайти власні засоби для посилення правозастосування і посилення обмежень щодо Росії.

Декілька країн також обговорюють обмеження "неправильного маркування" товарів, призначених для Росії, і прагнуть до більш точних описів. Країни Балтії, що межують з Росією, вже давно скаржаться на те, що експортери використовують митні коди ЄС.

Очікується, що до списку санкцій ЄС буде додано щонайменше 45 кораблів, оскільки західні союзники прагнуть посилити обмеження ціни на російську нафту, встановлене "Великою сімкою".

ЄС також хоче розширити використання "положення про відсутність Росії" в наступному раунді санкцій.

Це зобов'яже дочірні компанії компаній ЄС у третіх країнах заборонити реекспорт певних товарів до Росії, в тому числі тих, що мають подвійне використання у військових цілях, а також боєприпасів і вогнепальної зброї.

Кілька країн, а також Європейська комісія мають намір ще більше обмежити імпорт інших енергоносіїв з Росії, в тому числі імпорт зрідженого природного газу (ЗПГ), який збільшився в останні місяці.

Нагадаємо:

Потоки зрідженого природного газу зросли, попри спроби ЄС накласти санкції на Москву та послабити її економіку.

ЄС визначив новий пріоритетний напрямок санкцій – фінансові установи, що підтримують постачання військової продукції до РФ.