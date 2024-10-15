Франція закликає посилити моніторинг експорту російського газу до ЄС

Потоки зрідженого природного газу зросли, попри спроби ЄС накласти санкції на Москву та послабити її економіку.

Про це повідомляє Financial Times.

Париж закликав компанії, що постачають російський газ, краще ідентифікувати в портах ЄС, щоб зупинити збільшення обсягів російського викопного палива, що надходить до блоку.

Франція, разом з дев'ятьма іншими країнами, включаючи Австрію і Чехію, розповсюдила документ, в якому закликала Європейську комісію вимагати від постачальників російського скрапленого природного газу чітко ідентифікувати себе при розвантаженні вантажів в портах ЄС і підвищити прозорість щодо обсягів імпорту.

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Зазначається, що імпорт газу з Росії збільшився на 11% в річному обчисленні в першій половині 2024 року, попри зусилля ЄС, спрямовані на відмову від російського викопного палива.

Франція та її партнери заявили, що деякі імпортери газу забронювали потужності для імпорту російського ЗПГ в портах ЄС, але ці постачальники природного газу наразі не ідентифіковані належним чином.

На Францію, Іспанію та Бельгію припадало 87% європейського імпорту російського ЗПГ за цей період, причому імпорт до Франції збільшився більш ніж удвічі, тоді як імпорт до Бельгії скоротився на 16%.

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Після імпорту в ЄС кінцевий пункт призначення газу важко відстежити, оскільки він часто змішується з газом з інших джерел і є предметом комерційно чутливих контрактів.

Бельгія заявила, що країна ЄС, яка отримує російський газ, що постачається в бельгійські порти, повинна підтвердити необхідність цього постачання для свого енергозабезпечення, і закликала Єврокомісію координувати ці зусилля.

Зусиллям зі скорочення потоків російського палива до блоку перешкоджає Угорщина, яка послідовно чинить опір санкціям і прагне продовжити існуючі угоди з російським газовим гігантом "Газпромом".

Нагадаємо:

Угорщина веде переговори з Газпромом про додаткові закупівлі російського газу у 2025 році.