Нові санкції проти Росії: ЄС націлився на фінустанови

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ЄС визначив новий пріоритетний напрямок санкцій – фінансові установи, що підтримують постачання військової продукції до РФ.

Про це повідомляє Reuters.

Європейський Союз може посилити санкції, спрямовані на фінансові установи, що підтримують потоки військової продукції до Росії та постачання товарів, вироблених західними дочірніми компаніями в Південно-Східній Азії.

ЄС із 2022 року запровадив низку санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну. За словами представника ЄС із санкцій Девіда О'Саллівана, ці санкції не є "чарівною кулею", проте їхня мета полягає в тому, щоб зробити російську військову машину повільнішою, дорожчою та менш ефективною.

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Він також зазначив, що деякі компанії намагаються обійти санкції, використовуючи шляхи постачання товарів подвійного призначення до Москви.

О'Салліван підкреслив, що після дипломатичних зусиль ЄС вдалося скоротити такі постачання через країни Центральної Азії, зокрема Казахстан, Узбекистан та Вірменію. Проте значно складнішим завданням є зупинка подібних потоків через Південно-Східну Азію, де країни є виробниками товарів, а не просто транзитними станціями.

"Багато продукції, що проходить через Китай, виготовляється дочірніми підприємствами західних компаній у Південно-Східній Азії", — зазначив О'Салліван.

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Особливу увагу в санкційній діяльності приділяють фінансовим установам, які фінансують перевалку військової продукції до Росії. "Якщо такі установи будуть виявлені, їм буде надано вибір: або припинити свою діяльність, або потрапити під санкції", — попередив О'Салліван, додавши, що США вже досягли значного успіху в цьому напрямку.

Також він зазначив, що найбільший виклик для ЄС — це гармонізація виконання санкційних пакетів у 27 країнах-членах блоку. Водночас О'Салліван наголосив, що санкції вже штовхають Росію до воєнної економіки, що матиме серйозні наслідки для її економічного майбутнього у найближчі рік-два.

Нагадаємо:

Західні країни витратили з початку 2024 року 2 млрд дол на закупівлю турецьких нафтопродуктів, вироблених із російської нафти.