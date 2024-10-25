В Україні суттєво зросла вартість зимових шин: за скільки можна купити комплект

У 2024 році спостерігаються помітні зміни на ринку зимової гуми та дисків в Україні. Загальною тенденцією стало зростання цін майже в усіх категоріях.

Про це свідчать дані платформи OLX.

Найбільш суттєве підвищення вартості, порівняно з вереснем 2023 року, зафіксовано у сегменті нових та вживаний автошин, а також нових дисків 13 та 14 радіусів.

Найвищі ціни спостерігаються на шини та диски більшого радіусу. Так, медіанна ціна на нові шини 21 радіусу становить 10 287 грн, а на вживані – 4 тис. грн, що на 200 грн дешевше за аналогічний період 2023 року.

Реклама:

Нові диски такого ж розміру коштують в середньому 14,5 тис. грн, що на 500 грн дешевше за аналогічний період 2023 року, а вживані – 13 713 грн. У 2023 році їхня середня вартість становила 10 971 грн.

У OLX також додали, що попит на зимові шини та диски, особливо восени 2024 року, перевищив показники минулого року. Кількість оголошень та відгуків зросла майже у всіх категоріях, що свідчить про активізацію ринку.

Нові диски обійдуться власникам авто з колесами 14 радіусу – 1,15 тис. грн, 15 радіусу – 1,5 тис. грн, для 16 радіусу – 3 147 грн.

Реклама:

А от вживані диски можна придбати значно дешевше, наприклад, за 700 грн за диск 14 радіусу.

Ціни на колеса в зборі також демонструють тенденцію до зростання. Для 13 радіусу вартість нових коліс збільшилася з 1 814 до 3 800 грн, а вживаних так і залишилось на рівні 2 000 грн.

Читайте також: На що слід звертати увагу під час вибору авто

Нагадаємо:

За 9 місяців з початку року українці придбали 50,1 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, що на 60% більше, ніж торік.