В Україні різко зріс імпорт вживаних авто до 5 років: найпопулярніші - електрокари

За 9 місяців з початку року українці придбали 50,1 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, що на 60% більше, ніж торік.

Про це повідомляє Укравтопром.

У пресслужбі нагадали, що з січня по вересень 2024р. свою першу реєстрацію в Україні пройшли 176 тис. легкових авто з пробігом.

Отже, авто віком до 5 років становили понад 28% від цієї кількості.

Реклама:

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 40%.

Далі йдуть:

бензинові авто– 39%;

дизельні – 10%;

гібридні – 7%;

авто з ГБО – 4%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років користувались:

Реклама:

TESLA Model Y - 3231 од.; TESLA Model 3 - 2885 од.; HYUNDAI Kona - 1635 од.; NISSAN Rogue - 1622 од.; MAZDA CX5 - 1598 од.; VOLKSWAGEN Tiguan - 1429 од.; VOLKSWAGEN Golf - 1144 од.; NISSAN Leaf - 1078 од.; KIA Niro - 998 од.; AUDI Q5 - 966 од.

Нагадаємо:

У вересні автопарк України поповнили понад 5,7 тис. авто з дизельними двигунами. Це на 26% менше, ніж торік.