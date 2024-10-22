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В Україні різко зріс імпорт вживаних авто до 5 років: найпопулярніші - електрокари

Вівторок, 22 жовтня 2024, 11:45 - Віктор Волокіта
 

За 9 місяців з початку року українці придбали 50,1 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, що на 60% більше, ніж торік.

Про це повідомляє Укравтопром.

У пресслужбі нагадали, що з січня по вересень 2024р. свою першу реєстрацію в Україні пройшли 176 тис. легкових авто з пробігом. 

Отже, авто віком до 5 років становили понад 28% від цієї кількості.

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Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 40%.

Далі йдуть:

  • бензинові авто– 39%;
  • дизельні – 10%;
  • гібридні – 7%;
  • авто з ГБО – 4%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років користувались:

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  1. TESLA Model Y - 3231 од.;
  2. TESLA Model 3 - 2885 од.;
  3. HYUNDAI Kona - 1635 од.;
  4. NISSAN Rogue - 1622 од.;
  5. MAZDA CX5 - 1598 од.;
  6. VOLKSWAGEN Tiguan - 1429 од.;
  7. VOLKSWAGEN Golf - 1144 од.;
  8. NISSAN Leaf - 1078 од.;
  9. KIA Niro - 998 од.;
  10. AUDI Q5 - 966 од.

Нагадаємо:

У вересні автопарк України поповнили понад 5,7 тис. авто з дизельними двигунами. Це на 26% менше, ніж торік.

авто
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