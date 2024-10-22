В Україні різко зріс імпорт вживаних авто до 5 років: найпопулярніші - електрокари
Вівторок, 22 жовтня 2024, 11:45 -
За 9 місяців з початку року українці придбали 50,1 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, що на 60% більше, ніж торік.
Про це повідомляє Укравтопром.
У пресслужбі нагадали, що з січня по вересень 2024р. свою першу реєстрацію в Україні пройшли 176 тис. легкових авто з пробігом.
Отже, авто віком до 5 років становили понад 28% від цієї кількості.
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Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 40%.
Далі йдуть:
- бензинові авто– 39%;
- дизельні – 10%;
- гібридні – 7%;
- авто з ГБО – 4%.
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років користувались:
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- TESLA Model Y - 3231 од.;
- TESLA Model 3 - 2885 од.;
- HYUNDAI Kona - 1635 од.;
- NISSAN Rogue - 1622 од.;
- MAZDA CX5 - 1598 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 1429 од.;
- VOLKSWAGEN Golf - 1144 од.;
- NISSAN Leaf - 1078 од.;
- KIA Niro - 998 од.;
- AUDI Q5 - 966 од.
Нагадаємо:
У вересні автопарк України поповнили понад 5,7 тис. авто з дизельними двигунами. Це на 26% менше, ніж торік.
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