Ціни на картоплю в Україні знову б'ють цінові рекорди

В Україні ціни на картоплю майже втричі вищі за торішні, хоча традиційно протягом першого осіннього місяця вони не підвищувалися, оскільки триває активне збирання врожаю.

Про це повідомляє EastFruit.

Зазначається, що на сьогодні в основних регіонах виробництва картопля пропонується до продажу по 20-30 грн/кг ($0,48-0,73/кг), залежно від сорту, якості та обсягів партій продукції, що пропонуються, що в середньому на 18% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

За словами гравців ринку, позитивний ціновий тренд у даному сегменті обумовлений одразу кількома факторами. Так, цього тижня більшість українських фермерів повідомили про завершення відвантаження картоплі безпосередньо з поля, зважаючи на те, що господарства пропонували до продажу цю продукцію зі сховищ, ціни на яку традиційно вищі. Ще більш впевнену підтримку цін продовжує надавати обмежена пропозиція картоплі на ринку через істотне зниження врожайності цієї культури в поточному сезоні.

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"Ціни на картоплю в Україні залишаються найвищими серед усіх країн регіону моніторингу проєкту. Даний факт дозволяє робити прогнози, що на внутрішній ринок ще в першій половині поточного сезону надійдуть суттєві обсяги імпортної продукції. Саме із початком масового імпорту цінова ситуація на ринку картоплі в Україні може стабілізуватися", - вважають експерти.

Зазначається, що на сьогодні ціна на картоплю в Україні вже в середньому у 2,9 раза вища, ніж наприкінці жовтня 2023 року. При цьому великі гравці ринку не поспішають із продажем основних обсягів картоплі, оскільки розраховують на подальше зростання цін.

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Нагадаємо:

Ажіотаж на ринку картоплі не закінчується, ціни продовжують зростати.