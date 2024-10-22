Початкова ціна продажу одного з найбільших ТЦ Дніпра впала на 80 мільйонів

Фото: ТРЦ "Приозерний"/Facebook

На черговому етапі продажу через OpenMarket (ДП "СЕТАМ") початкову ціну продажу одного з найбільших торговельних центрів Дніпрі "Приозерний" знижено майже на 80 млн грн від початкової ціни на перших торгах - від 430 млн грн до 352,7 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба "СЕТАМ".

Відповідно, стартова ціна продажу лота становить 352,7 з ПДВ. Торги відбудуться 1 листопада 2024 року.

У пресслужбі нагадали, що збудований у 2009 році ТЦ "Приозерний" є третім за площею торговельним центром у Дніпрі (понад 32 тис. кв. м) та має шість наземних поверхів, а також підземний, де розташовано паркінг і може бути облаштовано укриття для перебування під час повітряної тривоги.

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Нагадаємо:

У кінці липня цього року Приватбанк виставив на продаж через систему електронних торгів OpenMarket (ДП "СЕТАМ") ТЦ "Приозерний" у Дніпрі з початковою ціною 430 млн грн.

"ПриватБанк успішно відстояв у судах право власності на ТЦ "Приозерний", який було передано на баланс банку в якості забезпечення за кредитами ще до націоналізації банка" - розповідали в пресслужбі банку.

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Раніше Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду відхилив касаційну скаргу ТОВ "Місія-1", яку пов'язують з колишніми власниками ПриватБанку Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, та залишив без змін рішення судів першої та апеляційної інстанцій, якими було підтверджено законність набуття права власності держбанку на торговельний центр "Приозерний".

У 2016 році Приватбанк в рахунок погашення кредитної заборгованості набув право власності на торговельний центр. На момент набуття банком права власності на ТЦ його вартість становила понад 778 млн грн.