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Виставили на продаж один з найбільших ТЦ Дніпра

Понеділок, 29 липня 2024, 12:35 - Віктор Волокіта
 
Фото: ТРЦ "Приозерний"/Facebook

ПриватБанк виставив на продаж через систему електронних торгів OpenMarket (ДП "СЕТАМ" Міністерства юстиції України) ТЦ "Приозерний" у Дніпрі - одного з найбільших у місті торговельних центрів.

Про це повідомляє пресслужба банку. 

Як йдеться в повідомленні, ТЦ  є третім за площею торговельним центром у Дніпрі (понад 32 тис кв м) та має шість наземних поверхів, а також підземний поверх, де знаходиться паркінг та може бути облаштоване укриття.

 "ПриватБанк успішно відстояв у судах право власності на ТЦ "Приозерний", який було передано на баланс банку в якості забезпечення за кредитами ще до націоналізації банка" - говорить Олена Євтушенко, керівник Напрямку управління нерухомістю ПриватБанку.

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У пресслужбі розповіли, що початкова ціна продажу лота складає 430 млн грн з ПДВ. Дата проведення електронних торгів 28 серпня 2024 року, ггарантійний внесок для участі: 5% від початкової ціни продажу майна (21,5 грн), який буде зарахований до ціни продажу.

"Додатково до ціни лоту переможець електронних торгів зобов’язаний придбати основні засоби на суму 2,2 млн. грн з ПДВ", - додали в пресслужбі. 

Нагадаємо:

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Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду відхилив касаційну скаргу ТОВ "Місія-1", яку пов'язують з колишніми власниками ПриватБанку Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, та залишив без змін рішення судів першої та апеляційної інстанцій, якими було підтверджено законність набуття права власності держбанку на торговельний центр "Приозерний".

У 2016 році ПриватБанк в рахунок погашення кредитної заборгованості набув право власності на торговельний центр. На момент набуття банком права власності на ТЦ його вартість становила понад 778 млн грн.

Економічна правда

Приватбанк Коломойський торги СЕТАМ
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