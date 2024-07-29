Виставили на продаж один з найбільших ТЦ Дніпра

Фото: ТРЦ "Приозерний"/Facebook

ПриватБанк виставив на продаж через систему електронних торгів OpenMarket (ДП "СЕТАМ" Міністерства юстиції України) ТЦ "Приозерний" у Дніпрі - одного з найбільших у місті торговельних центрів.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Як йдеться в повідомленні, ТЦ є третім за площею торговельним центром у Дніпрі (понад 32 тис кв м) та має шість наземних поверхів, а також підземний поверх, де знаходиться паркінг та може бути облаштоване укриття.

"ПриватБанк успішно відстояв у судах право власності на ТЦ "Приозерний", який було передано на баланс банку в якості забезпечення за кредитами ще до націоналізації банка" - говорить Олена Євтушенко, керівник Напрямку управління нерухомістю ПриватБанку.

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У пресслужбі розповіли, що початкова ціна продажу лота складає 430 млн грн з ПДВ. Дата проведення електронних торгів 28 серпня 2024 року, ггарантійний внесок для участі: 5% від початкової ціни продажу майна (21,5 грн), який буде зарахований до ціни продажу.

"Додатково до ціни лоту переможець електронних торгів зобов’язаний придбати основні засоби на суму 2,2 млн. грн з ПДВ", - додали в пресслужбі.

Нагадаємо:

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Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду відхилив касаційну скаргу ТОВ "Місія-1", яку пов'язують з колишніми власниками ПриватБанку Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, та залишив без змін рішення судів першої та апеляційної інстанцій, якими було підтверджено законність набуття права власності держбанку на торговельний центр "Приозерний".

У 2016 році ПриватБанк в рахунок погашення кредитної заборгованості набув право власності на торговельний центр. На момент набуття банком права власності на ТЦ його вартість становила понад 778 млн грн.

Економічна правда