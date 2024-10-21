Міненерго сподівається, що присутність МАГАТЕ на ключових підстанціях підтримуватиме ядерну безпеку

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) 21 жовтня продовжили моніторингову місію на одній із підстанцій, яка є критично важливою для роботи українських АЕС.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Як повідомляють, згідно із узгодженим графіком візитів, місія буде продовжуватись почергово на всіх ключових для атомної енергетики підстанціях.

"Ми сподіваємося, що присутність інспекторів МАГАТЕ на ключових для роботи АЕС підстанціях магістральної електромережі допоможе підтримати ядерну безпеку та радіаційну безпеку", – зазначив Міністр енергетики Герман Галущенко.

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Нагадаємо:

21 жовтня о 12:18 через систематичні ворожі обстріли відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України.

МАГАТЕ профінансувало державні наукові дослідження Росії в Криму вже після окупації півострова Москвою.

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