Китай посилив контроль за експортом товарів подвійного призначення після санкцій США

Уряд Китаю оприлюднив правила експортного контролю для товарів подвійного призначення після посилення санкцій США.

Про це повідомляє CNBC.

Заходи, які наберуть чинності з 1 грудня, спрямовані на "захист національної безпеки та інтересів, сприяння глобальному співробітництву в галузі нерозповсюдження, посилення та стандартизацію експортного контролю за товарами подвійного призначення".

Ці правила з'явилися на тлі посилення американських санкцій, спрямованих проти китайських компаній, які, на думку США, постачають товари подвійного призначення, такі як безпілотники, на допомогу Росії у військових діях в Україні.

Реклама:

17 жовтня Міністерство фінансів США додало до списку санкцій дві китайські компанії, стверджуючи, що вони причетні до виробництва російських ударних далекобійних дронів "Гарпія".

Нагадаємо:

Китай посилив експортний контроль за дронами, які можуть використовуватися у військових цілях, у відповідь на зростаючу критику з боку США та їх союзників через підтримку Росії у війні в Україні.

Реклама:

Китайська влада з 1 липня запровадила експортний контроль над технологіями, програмним забезпеченням і обладнанням, що використовується в авіації.