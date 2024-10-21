Газпром збільшує залежність від Китаю, адже країна імпортує більше ніж ЄС

Китай за три квартали 2024 року вперше став основним ринком збуту російського трубопровідного газу, обігнавши Європу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Розрахунки, які базуються на митній статистиці Китаю й оцінках російського міністерства економіки, свідчать, що за перші дев'ять місяців 2024 року Газпром експортував до Китаю 23,7 млрд кубометрів газу (на 40% більше, ніж за той самий період минулого року).

Зазначається, що до Європи за цей самий період було поставлено 22,5 млрд кубометрів.

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Постачання до Китаю здійснюються через газопровід "Сила Сибіру", який запустили у 2019 році і який має проєктну потужність 38 млрд кубометрів на рік.

Хоча Газпром планує збільшити щорічні постачання до Китаю ще на 10 млрд кубометрів через так званий Далекосхідний маршрут з 2027 року, це все одно буде мала частина того, що компанія експортувала до Європи до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

За два з половиною роки більшість країн Євросоюзу знайшли альтернативу російському газу, і лише деякі (Австрія, Угорщина, Словаччина) все ще залежать від постачань Газпрому.

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Маршрутів постачання російського трубопровідного газу в Євросоюз два: газотранспортна система України і газопровід "Турецький потік" через Чорне море.

У грудні 2024 року закінчується транзитний договір з Україною, який Кабінет міністрів не планує продовжувати. Європейські чиновники шукають альтернативні шляхи постачання, розглядаючи Азербайджан як потенційне рішення.

Нагадаємо:

Росія використовує мережу підставних компаній, що простягається від Дубаю до Китаю, для транспортування газу з проєкту Arctic LNG 2.

Угорщина веде переговори з Газпромом про додаткові закупівлі російського газу у 2025 році.

За підсумками 2023 року Газпром отримав рекордний чистий збиток у розмірі 6,1 млрд дол.