Угорщина обговорює з Газпромом збільшення закупівель газу у 2025 році – росЗМІ
Угорщина веде переговори з Газпромом про додаткові закупівлі російського газу у 2025 році.
Про це повідомляє "РІА Новості".
"Ми істотно розширюємо обсяг. Ми вже підписали одну [додаткову угоду. – Ред.] на останній квартал цього року, яка покриває додаткові обсяги [газу. – Ред.] за ціною, що гарантує конкурентне ціноутворення. Ми зараз ведемо переговори про угоду на наступний рік", – зазначив глава угорського МЗС Петер Сійярто.
За словами Сійярто, угода полягатиме у збільшенні обсягів закупівель. Для збільшення обсягів імпортного палива планується залучити весь потенціал трубопроводу "Турецький потік".
"Це стало можливим завдяки потужності газопроводу "Турецький потік". Ми будемо використовувати повну потужність, що дозволить нам збільшити обсяги за всіма комерційними контрактами", – сказав він.
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