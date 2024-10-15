Угорщина обговорює з Газпромом збільшення закупівель газу у 2025 році – росЗМІ

Угорщина веде переговори з Газпромом про додаткові закупівлі російського газу у 2025 році.

Про це повідомляє "РІА Новості".

"Ми істотно розширюємо обсяг. Ми вже підписали одну [додаткову угоду. – Ред.] на останній квартал цього року, яка покриває додаткові обсяги [газу. – Ред.] за ціною, що гарантує конкурентне ціноутворення. Ми зараз ведемо переговори про угоду на наступний рік", – зазначив глава угорського МЗС Петер Сійярто.

За словами Сійярто, угода полягатиме у збільшенні обсягів закупівель. Для збільшення обсягів імпортного палива планується залучити весь потенціал трубопроводу "Турецький потік".

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"Це стало можливим завдяки потужності газопроводу "Турецький потік". Ми будемо використовувати повну потужність, що дозволить нам збільшити обсяги за всіма комерційними контрактами", – сказав він.

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