В Україні не планують відключати світло у четвер

У четвер, 3 жовтня, в Україні заходи обмеження споживання електроенергії не плануються.

Про це повідомили в пресслужбі "Укренерго".

"Користуйтесь потужними електроприладами у період максимально ефективної роботи СЕС – з 10:00 до 16:00", - закликали в компанії.

Нагадаємо:

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Після планового ремонту, фахівці "Енергоатома" під'єднали до мережі енергоблок однієї з АЕС.

У вересні 2024 р. Україна скоротила імпорт електроенергії на 7,5% у порівнянні з серпнем 2024 р. – до 438 тис. МВт-год.

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