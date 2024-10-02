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В Україні не планують відключати світло у четвер

Середа, 2 жовтня 2024, 19:00 - Віктор Волокіта

У четвер, 3 жовтня, в Україні заходи обмеження споживання електроенергії не плануються.

Про це повідомили в пресслужбі "Укренерго".

"Користуйтесь потужними електроприладами у період максимально ефективної роботи СЕС –  з 10:00 до 16:00", - закликали в компанії.

Нагадаємо:

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Після планового ремонту, фахівці "Енергоатома" під'єднали до мережі енергоблок однієї з АЕС.

У вересні 2024 р. Україна скоротила імпорт електроенергії на 7,5% у порівнянні з серпнем 2024 р. – до 438 тис. МВт-год. 

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Укренерго електроенергія
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Економічна правда
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