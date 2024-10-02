Імпортувати сигарети з Польщі на 10% дешевше, ніж виробляти їх в Україні – Philip Morris

Philip Morris International дешевше на 10% імпортувати цигарки з Польщі, а не виробляти їх в Україні.

Про це повідомляє заступник генерального директора із корпоративних зв'язків компанії "Філіп Морріс Україна" Михайло Поляков, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми зараз працюємо в кластері, де Польща – основний ринок. Найдорожче виробляти у Львові для України, ніж виробляти у Кракові та привозити до України", - сказав Поляков.

За його інформацією, причиною такої ситуації є наявність у Польщі додаткового резерву співробітників. Ризик не виходу на роботу співробітника чоловічої статі у Кракові суттєво нижчий. Крім того, під час повітряної тривоги лінії на тютюновій фабриці у Львові не працюють. Актуальним в Україні залишається питання з постачанням електроенергії.

Реклама:

Поляков також акцентував на дії комендантської години, порушувати яку співробітники не готові навіть за наявності спеціальних перепусток. Він додав, що цього привілею у "Філіп Морріс Україна" взагалі немає.

"Все це накладає додаткові витрати. Тому на 10% нам дешевше виробляти цигарки у Польщі та привозити їх до України", - резюмував заступник гендиректора "Філіп Морріс Україна".

Philip Morris була виділена з Altria в 2008 році і входить до найбільших світових виробників тютюнових виробів. Виторг компанії за 2023 рік зріс на 10,7% порівняно з 2022 роком – до 35,2 млрд дол, а за перший квартал цього року – на 9,7%, до 8,79 млрд дол. На Україну припадає приблизно 2% загального продажу в натуральному вираженні та 1% у грошовому.

Реклама:

На українському ринку PMI працює з 1994 року, і за цей час її декларовані інвестиції перевищили 700 млн дол. Компанія з 24 лютого 2022 року призупинила роботу своєї фабрики в Харківській області через агресію РФ і вимушено перейшла на імпорт продукції з восьми фабрик PMI за переділами країни та тимчасове партнерство з іншим міжнародним виробником в Україні.

У 2022 році PMI через війну скоротила відвантаження на українському ринку на 30,1% - до 11,07 млрд сигарет і тютюнових стиків, однак у 2023 році їй вдалося збільшити відвантаження готової продукції на 8,4%, зокрема в четвертому кварталі – на 14,9%. Торік у жовтні компанія повідомила про відновлення своєї частки на українському ринку до 24% після падіння її до 14% з 28,5% у перші місяці після вторгнення РФ.

Нагадаємо:

Philip Morris у першій половині 2024 збільшила сплату податків в Україні на 33% після запуску фабрики.

Виробник тютюнових виробів Philip Morris International відкрив нову фабрику у Львівській області, інвестувавши в неї 30 млн доларів.