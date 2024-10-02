"Укроборонпром" домовився про співпрацю з чотирма компаніями із США та Європи

АТ "Українська оборонна промисловість" ("Укроборонпром") досягло домовленостей про співпрацю з чотирма західними зброярськими компаніями.

Про це повідомляє пресслужба оборонного концерну.

"Укроборонпром" підписав документи про партнерство з виробниками озброєнь із США, Франції та Польщі. Йдеться про взаємодію у сфері боєприпасів та спецхімії, безпілотних комплексів, а також радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби.

"Далі ми працюватимемо над тим, щоб підписані угоди перетворилися в реальну українську зброю, новітні військові технології. В удари по ворогу — спільному для всіх нас. І в перемогу", – розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін

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Угоди були підписані під час другого Міжнародного форуму оборонних індустрій, у якому взяли участь представники близько 300 компаній із понад 30 країн.

"Поступово Україна стає одним з провідних світових виробників озброєнь, а оборонна галузь швидко розвивається. Так, у першому півріччі поточного року вітчизняні зброярі виготовили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 2022 рік. Спроможності виробників дронів становлять 4 млн одиниць, а законтрактовано вже понад 1,5 млн", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

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Україна може виробляти 4 млн безпілотників на рік та наростила виробництво боєприпасів для артилерії та мінометів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до кінця року Україна виготовить 1,5 мільйона дронів.