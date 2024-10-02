Зеленський: Україна може виробляти 4 мільйони дронів на рік

Україна може виробляти 4 млн безпілотників на рік та наростила виробництво боєприпасів для артилерії та мінометів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він заявив, що Україна вже уклала контракти на виробництво 1,5 млн дронів цього року.

Зеленський повідомив, що лише за перше півріччя цього року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 2022 рік.

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"Українські захисники застосовують далекобійну ракету-дрон "Паляниця", а нова балістична ракета успішно пройшла льотні випробування. Україна також має "Нептуни", щонайменше 15 "Богдан" щомісяця та нову ремонтну базу для техніки", – сказав він.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до кінця року Україна виготовить 1,5 мільйона дронів.

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