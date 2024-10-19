За оцінками МВФ, взимку дефіцит електроенергії зберігатиметься на рівні 3-4 ГВт
Субота, 19 жовтня 2024, 16:57 -
Міжнародний валютний фонд оцінює дефіцит електроенергії взимку на рівні 3-4 гігавати.
Про це йдеться у пʼятому звіті МВФ щодо України.
"За оцінками персоналу, взимку очікується значний дефіцит електроенергії (3-4 ГВт), причому ризики зниження переважають, оскільки ракетні обстріли продовжуються", – йдеться у повідомленні.
У повідомленні додали, що українська влада має амбітну ціль побудувати додатково 1 ГВт електроенергії та збільшити імпорт з Європейського союзу до 3 ГВт.
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Нагадаємо:
Україна замовила вже більше трансформаторів, ніж уся потужність споживання Польщі.
У ДТЕК зазначили, що поки йде ліквідація наслідків останнього ракетного удару РФ робити прогнози з відновлення складно, але усі ресурси для ремонту енергетики є.
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