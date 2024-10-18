Новини 18 жовтня: Тігіпко купив Idea Bank, Умєров каже про продаж української зброї

Про "Ідея Банк". У п'ятницю 18 жовтня Getin Holding та група "ТАС" Сергія Тігіпка підписали угоду про продаж 100% акцій "Ідея Банку Україна".

Про експорт зброї. Україна розглядає можливість залучення міжнародних інвестицій в оборонну промисловість і не виключає відновлення експорту вітчизняного озброєння.

Президент України Володимир Зеленський наголосив на небезпеці експорту українських дронів, зазначивши, що цей процес може призвести до ризиків, зокрема потрапляння їх до рук Росії.

Про ВВП. За дев’ять місяців 2024 року ВВП України зріс на 4,5% (±1%) у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року.

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Про бронювання. Президент України Володимир Зеленський висловив незадоволення щодо запропонованих Мінекономіки моделей економічного бронювання, назвавши їх несправедливими.

Ексклюзиви ЕП.

Сир за технологією NASA. Як українці створили суперфуд, що отримав престижну нагороду у Франції



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Підприємці з Харкова створили сирні кульки з нульовим вмістом води, за що отримали престижну премію у Франції. Захопивши ринок України, snEco націлилася на експорт.

Подарували шахраям. Що сталося з чат-ботом служби підтримки додатка "Резерв+" у Telegram

Міністерство оборони видалило чат-бот у Telegram, де користувачі "Резерву+" вирішували свої питання. Цим уміло скористалися зловмисники.