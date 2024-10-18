"Без ТЦК": у Резерв+ запустили послугу добровільного рекрутингу

У застосунку Резерв+ з'явилася послуга рекрутингу в якій можна обрати вакансію та підрозділ без візиту до ТЦК.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"Сьогодні ми запускаємо сервіс рекрутингу. Це можливість вибрати вакансію в зручному форматі онлайн і долучитись до війська без візитів до ТЦК", - повідомила вона.

Серед інших, за словами Черногоренко, переваг є:

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індивідуальний підбір вакансій. Можна обирати цікаві напрямки, пройти невеликий тест, і система підбирає релевантні варіанти.

найбільший перелік вакансій в Силах оборони. І цей список поповнюватиметься.

інформація про бригаду, її командування та досягнення.

Як скористатись рекрутингом в Резерв+?

Авторизуватися в застосунку та перейти до розділу "Вакансії"

Обрати напрямки, які цікавлять найбільше.

Натиснути "плюс", якщо треба зберегти вакансію, і "мінус", щоб вона вам більше не показувалась.

За бажанням можна скористатись фільтром, обрати рід військ, спеціальність, звання та підрозділ.

При перегляді вакансії відобразяться обовʼязки, вимоги, умови та опис. Натиснути "відгукнутись".

При заповненні заяви обрати звання, вказати email та номер телефону, а також прикріпити резюме.

Очікувати на відповідь від підрозділу.

Нагадаємо:

У "Дію" додали можливість долучитися до підрозділів БпЛА без відвідування ТЦК.

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Міністерство цифрової трансформації планує впровадити експериментальний проєкт із рекрутингу громадян в електронній формі через застосунок "Дія".