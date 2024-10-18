"Без ТЦК": у Резерв+ запустили послугу добровільного рекрутингу
П'ятниця, 18 жовтня 2024, 16:28 -
У застосунку Резерв+ з'явилася послуга рекрутингу в якій можна обрати вакансію та підрозділ без візиту до ТЦК.
Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
"Сьогодні ми запускаємо сервіс рекрутингу. Це можливість вибрати вакансію в зручному форматі онлайн і долучитись до війська без візитів до ТЦК", - повідомила вона.
Серед інших, за словами Черногоренко, переваг є:
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- індивідуальний підбір вакансій. Можна обирати цікаві напрямки, пройти невеликий тест, і система підбирає релевантні варіанти.
- найбільший перелік вакансій в Силах оборони. І цей список поповнюватиметься.
- інформація про бригаду, її командування та досягнення.
Як скористатись рекрутингом в Резерв+?
- Авторизуватися в застосунку та перейти до розділу "Вакансії"
- Обрати напрямки, які цікавлять найбільше.
- Натиснути "плюс", якщо треба зберегти вакансію, і "мінус", щоб вона вам більше не показувалась.
- За бажанням можна скористатись фільтром, обрати рід військ, спеціальність, звання та підрозділ.
- При перегляді вакансії відобразяться обовʼязки, вимоги, умови та опис. Натиснути "відгукнутись".
- При заповненні заяви обрати звання, вказати email та номер телефону, а також прикріпити резюме.
- Очікувати на відповідь від підрозділу.
Нагадаємо:
У "Дію" додали можливість долучитися до підрозділів БпЛА без відвідування ТЦК.
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Міністерство цифрової трансформації планує впровадити експериментальний проєкт із рекрутингу громадян в електронній формі через застосунок "Дія".
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