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"Без ТЦК": у Резерв+ запустили послугу добровільного рекрутингу

П'ятниця, 18 жовтня 2024, 16:28 - Артур Крижний

У застосунку Резерв+ з'явилася послуга рекрутингу в якій можна обрати вакансію та підрозділ без візиту до ТЦК.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"Сьогодні ми запускаємо сервіс рекрутингу. Це можливість вибрати вакансію в зручному форматі онлайн і долучитись до війська без візитів до ТЦК", - повідомила вона.

Серед інших, за словами Черногоренко, переваг є:

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  • індивідуальний підбір вакансій. Можна обирати цікаві напрямки, пройти невеликий тест, і система підбирає релевантні варіанти.
  • найбільший перелік вакансій в Силах оборони. І цей список поповнюватиметься.
  • інформація про бригаду, її командування та досягнення.

Як скористатись рекрутингом в Резерв+?

  • Авторизуватися в застосунку та перейти до розділу "Вакансії"
  • Обрати напрямки, які цікавлять найбільше.
  • Натиснути "плюс", якщо треба зберегти вакансію, і "мінус", щоб вона вам більше не показувалась.
  • За бажанням можна скористатись фільтром, обрати рід військ, спеціальність, звання та підрозділ.
  • При перегляді вакансії відобразяться обовʼязки, вимоги, умови та опис. Натиснути "відгукнутись".
  • При заповненні заяви обрати звання, вказати email та номер телефону, а також прикріпити резюме.
  • Очікувати на відповідь від підрозділу.

Нагадаємо:

У "Дію" додали можливість долучитися до підрозділів БпЛА без відвідування ТЦК.

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Міністерство цифрової трансформації планує впровадити експериментальний проєкт із рекрутингу громадян в електронній формі через застосунок "Дія".

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