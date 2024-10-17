У "Дії" з'явився рекрутинг до Армії дронів: без ТЦК та ВЛК

У "Дію" додали можливість долучитися до підрозділів БпЛА без відвідування ТЦК.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Подати заяву тепер можна за кілька кліків, після цього буде співбесіда та підписання контракту.

"Після подання заяви потрапите тільки в той підрозділ, який обрали. Жодного "розподілу" та мобілізації через ТЦК, все вирішуєте ви і на базову військову підготовку йдете з вже підписаним контрактом. Придатність до служби також підтверджуєте самостійно ще на етапі подання заяви, тому проходити ВЛК не потрібно", – написав Федоров.

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Рекрутинг у "Дії" нагадує пошук роботи на сайті з вакансіями. У застосунку за фільтрами потрібно обрати бригаду або підрозділ, у який людина хоче потрапити, далі – надіслати одну чи декілька заяв.

Потрібно самостійно обрати напрям, пов’язаний із БпЛА, — від оператора будь-якого дрона до інженера. Далі рекрутер запрошує кандидата на співбесіду, і підрозділ підписує з ним контракт.

Нагадаємо:

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Міністерство цифрової трансформації планує впровадити експериментальний проєкт із рекрутингу громадян в електронній формі через застосунок "Дія".