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Закупівлі під час війни: кожен другий тендер проводять на одному майданчику

П'ятниця, 18 жовтня 2024, 11:57 - Олексій Артемчук

Кожна друга публічна закупівля цьогоріч проводилася на zakupivli.pro (prom.ua) — майже 1,2 млн.

Про це повідомляє пресслужба Опендатабот.

Майже 2,5 млн публічних закупівель було проведено за 9 місяців 2024 року згідно з відкритими даними Prozorro. 

Майже 1,2 млн закупівель проводилася на zakupivli.pro. На другому місці за популярністю Держзакупівлі Онлайн (ДЗО) з показником у понад 607 тис. — це 25% від загальної кількості закупівель. Ще 14% тендерів було проведено на e-tender.biz — понад 338 тис.

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З 2020 по 2021 рік кількість публічних закупівель в Україні зросла майже втричі — з 440 тис. до 1,2 млн. Торік, порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення, їх знову побільшало — аж у 3 рази, до 3,6 млн. Від початку цього року встигли провести майже 2,5 млн публічних закупівель.

Попри збільшення кількості публічних закупівель, меншає майданчиків для їх проведення. З 2020 року додалася лише одна платформа — e-lot.com.ua, натомість були відключені:

  • zakupkipro.com;
  • accept-online.com.ua;
  • privatmarket.ua;
  • aps-market.com;
  • tendermaster.com.ua.

Нагадаємо:

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Міністр оборони Рустем Умєров призначив своїми заступниками Сергія Мельника та Сергія Боєва, а також повідомив про початок роботи наглядових рад Агентства оборонних закупівель і Державного оператора тилу.

Міністерство цифрової трансформації з перших контрактів на безпілотники в межах Армії дронів побудувало жорстку систему контролю закупівель, яку контролюють БЕБ та НАБУ. Вдалося зекономити 4.5 млрд грн бюджетних коштів. 

тендер
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