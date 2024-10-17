Попит на бензинові авто впав на 20% у вересні: які моделі обирали найчастіше

У вересні 2024 року український автопарк поповнили 2100 нових автомобілів із бензиновими двигунами, що на 20% менше, ніж минулого року.

Про це повідомляє пресслужба "Укравтопром".

Водночас зменшилась і частка бензинових авто у загальному продажі нових легковиків. Якщо у вересні 2023 року вони охоплювали 46% ринку нових авто, то зараз – 37%.

Лідером ринку нових бензинових авто минулого місяця став кросовер Mazda CX5.

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До найпопулярніших моделей нових легковиків із бензиновими двигунами у вересні потрапили: Mazda CX5 (161 одиниця), Skoda Karoq (135 одиниць), Skoda Octavia (122 одиниці), Hyundai Tucson (109 одиниць) та KIA Sportage (108 одиниць).

Вересневий попит на імпортовані вживані авто з бензиновими двигунами зменшився на 16%, до 7800 одиниць. Водночас вони охопили 46% первісного продажу вживаних легковиків, проти 44% минулого року.

Середній вік вживаних легковиків становив 10,6 року.

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Найпопулярнішими моделями імпортованих вживаних бензинових авто були: Volkswagen Golf (616 одиниць), Audi Q5 (373 одиниці), Volkswagen Tiguan (349 одиниць), Renault Megane (326 одиниць) та Skoda Octavia (312 одиниць).

Нагадаємо:

Впродовж вересня 2024 року українці придбали майже 1,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 8% менше, у порівнянні з вереснем 2023 року.

В Україні регіонами-лідерами з реєстрацій електромобілів є Львівська, Київська області та столиця.