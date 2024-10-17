У Росії хочуть заборонити вимірювати швидкість інтернету популярним американським сервісом

Російським провайдерам можуть заборонити використання сервісу SpeedTest американської компанії Ookla для вимірювання швидкості інтернету.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що з такою ініціативою виступила Міжнародна академія зв'язку (МАС), а у Держдумі та ФСБ її підтримали.

Президент МАС Анастасія Осітіс пояснила пропозицію організації тим, що Ookla працює зі спецслужбами США, які могли за допомогою неї створити по всьому світу систему тестового контролю мереж зв'язку.

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Системи тестового контролю дають змогу отримати інформацію про мережі зв'язку: їхню конфігурацію, використовуване на них обладнання, навантаження, пропускну здатність та інші характеристики. За його словами, ці дані в руках іноземних спецслужб можуть бути використані для організації адресних DDoS-атак.

Повідомляється, що якщо операторів змусять прибрати Ookla з мережі, коректно вимірювати швидкість доступу не зможуть і кінцеві користувачі.

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