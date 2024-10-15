Boeing прагне залучити до $35 мільярдів для зміцнення фінансової стабільності

Компанія Boeing оголосила про плани залучити до $25 млрд нового капіталу та уклала угоду про отримання кредитної лінії на $10 млрд, щоб підтримати баланс компанії на тлі руйнівного страйку найбільшої профспілки працівників.

Про це пише газета Financial Times.

У поданих документах Boeing повідомила інвесторів, що планує залучити до $25 млрд через випуск боргових зобов'язань або акцій, зазначивши, що це надасть компанії "гнучкість у пошуку різних варіантів капіталу за потреби... протягом трирічного періоду".

Окрім цього, Boeing уклала окрему угоду на $10 млрд про "додаткову кредитну лінію" з консорціумом кредиторів.

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Boeing не надала точних деталей щодо того, скільки саме планує залучити і коли. Також компанія повідомила, що ще не використала нову кредитну лінію.

"Ці два кроки є розумними для підтримки доступу компанії до ліквідності", — заявили в Boeing, додавши, що кредитна угода надає додаткові короткострокові можливості для доступу до фінансів у складний період.

Акції Boeing знизилися приблизно на 1% під час ранкових торгів у Нью-Йорку.

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Аналітик Nick Cunningham із компанії Agency Partners зазначив, що нечіткість та широкі рамки поданих документів, а також потреба в тимчасовому фінансуванні, свідчать про те, що "банки мають труднощі з пошуком потенційних інвесторів або кредиторів для цієї угоди".

Він додав, що хоча $10 млрд може бути достатньо для "покриття тимчасового браку коштів", компанії знадобиться понад $80 млрд, щоб погасити чистий борг та розробити новий вузькофюзеляжний літак для конкуренції з Airbus.

План залучення капіталу з'явився на тлі складнощів Boeing, спричинених страйком найбільшої профспілки, що призупинив виробництво на заводах у штаті Вашингтон і може призвести до зниження кредитного рейтингу компанії.

Промисловий страйк 33 тисяч членів Міжнародної асоціації машиністів і працівників авіакосмічної галузі, що розпочався 13 вересня, зупинив виробничі лінії літаків 737 Max, 767 і 777.

Нагадаємо:

Emirates, найбільша міжнародна авіакомпанія у світі та великий покупець широкофюзеляжних літаків Boeing, оголосила, що проведе "серйозні розмови" з американським виробником літаків у найближчі місяці після повідомлення про чергову затримку моделі 777X.

Boeing оголосив про скорочення 10% від загальної кількості співробітників.