Авіакомпанія Emirates критикує Boeing за затримки літаків та готується до "серйозних розмов"

Emirates, найбільша міжнародна авіакомпанія у світі та великий покупець широкофюзеляжних літаків Boeing, оголосила, що проведе "серйозні розмови" з американським виробником літаків у найближчі місяці після повідомлення про чергову затримку моделі 777X.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Emirates була змушена внести значні та дуже дорогі зміни в наші програми управління флотом через численні невиконані контрактні зобов’язання Boeing", — заявив президент авіакомпанії Тім Кларк. Він додав, що з огляду на поточну ситуацію з Boeing, "я не розумію, як Boeing може робити будь-які значущі прогнози щодо термінів поставок".

Ця різка заява підкреслює зростаюче розчарування серед авіакомпаній, які роками чекають на отримання замовлених літаків, але стикаються з постійними переносами строків. У п'ятницю Boeing оголосив, що перші поставки його найбільшого широкофюзеляжного літака будуть відкладені до 2026 року, що більше ніж на п’ять років пізніше від початкового терміну.

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Затримки з постачанням літаків стали загальною проблемою для всієї галузі, зачіпаючи також компанію Airbus SE. Це змушує авіакомпанії експлуатувати старі літаки довше, часто оновлюючи їх інтер'єри та інші складові за значні кошти.

Emirates побудувала свій флот на двох основних моделях: Boeing 777 і двопалубному Airbus A380. Через затримку з новою моделлю Boeing та завершення виробництва A380 компанія змушена продовжувати експлуатацію наявних літаків, вкладаючи кошти у їх масштабну модернізацію.

Ще в липні на авіашоу у Фарнборо Кларк заявив, що не очікує, що модель 777X вийде на комерційний ринок до 2026 року. Boeing був змушений призупинити деякі льотні випробування літака кілька тижнів тому після виявлення тріщин у так званому тяговому з'єднанні, яке з'єднує двигуни з крилом.

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